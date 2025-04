L’attacco della Roma, tra i meno prolifici tra le squadre in lotta per la Champions, sarà una delle priorità nel prossimo mercato. A confermarlo, con estrema lucidità, è stato Claudio Ranieri, intervistato da Il Messaggero. Il tecnico giallorosso ha sottolineato l’urgenza di innesti offensivi in grado di garantire un contributo realizzativo più solido: “State scrivendo, giustamente, che la Roma segna poco. Per il prossimo anno dobbiamo prendere calciatori che sappiano fare gol”.

Con Dovbyk unico a raggiungere la doppia cifra in stagione, Dybala fermo a quota 8 prima dell’infortunio e Shomurodov che ha ritrovato il passo a fine stagione, serve un cambio di rotta. I giallorossi stanno monitorando diversi profili: per il ruolo di vice Dovbyk restano in lizza Lorenzo Lucca, Nikola Krstovic e Emanuel Emegha. Ma nelle ultime settimane si sono riaccesi i riflettori anche su due esterni offensivi: Igor Paixao, protagonista con 15 gol e 16 assist al Feyenoord, e Federico Chiesa, ai margini del Liverpool. Per l’ex Juve si potrebbe aprire l’ipotesi di un ritorno in Italia, magari in prestito, dopo una stagione opaca da appena 4 presenze in Premier.