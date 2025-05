La Repubblica (M. Juric) – Una serata con vista Champions e l’emozione del ritorno di Edoardo Bove all’Olimpico. Roma-Fiorentina, oggi alle 18, vale un posto in Europa. Due i punti di distanza dal quarto posto. E un’eventuale vittoria dei giallorossi, eliminerebbe di fatto i viola dalla corsa europea, lanciando la Roma verso il sogno europeo. Ranieri non vuole parlare di Champions ma dopo la vittoria di San Siro contro l’Inter, per il 18esimo risultato utile consecutivo in stagione, diventa difficile continuare a nascondersi.

Il quarto posto è lì, a un passo. E, dopo la vittoria contro l’Inter la settimana scorsa, l’entusiasmo è ai massimi livelli. L’Olimpico sarà esaurito, circa 63mila biglietti venduti. Anche la Sud sente l’importanza del momento e già da qualche giorno ha chiesto ai tifosi di presentarsi allo stadio sventolando bandiere giallorosse. Proprio come contro l’Athletic. Ranieri intanto spera in un’altra prova come a San Siro. Per questo l’allenatore giallorosso sta pensando di confermare in blocco la formazione vista domenica scorsa contro gli uomini di Inzaghi. Modulo il 3-5-2 ormai collaudato con Svilar in porta, Celik centro destra, Ndicka dalla parte opposta e Mancini difensore centrale.

A sinistra agirà Angeliño, mentre a destra ci sarà Soulé. L’argentino, dopo l’infortunio di Dybala è diventato l’uomo in più della Roma. Gol vittoria a Milano, assist contro il Verona e gol al derby. Nelle ultime tre partite, tutte le reti segnate dai giallorossi hanno portato la firma del numero 18. In quella posizione ibrida di esterno destro nel nuovo centrocampo a 5, con piena libertà di spaziare su tutto il fronte offensivo. Cercando con continuità l’uno contro uno. Dimarco e Carlos Augusto non sono riusciti a limitarlo una settimana fa. Davanti verso la conferma del duo Dovbyk-Shomurodov. Chi pensava ad un esperimento temporaneo si è dovuto ricredere: la strana coppia, eccome. I due attaccanti stanno diventando sempre più centrali nei piano offensivi della Roma, che con loro ha guadagnato in profondità, intensità e pericolosità sottoporta.