Un amore senza fine che prosegue e sorprende ogni anno. Mancano più di due mesi all’inizio del campionato e i tifosi dimostrano ancora di essere l’uomo in più della Roma. La campagna abbonamenti prosegue spedita e i numeri sono sorprendenti: sono 39 mile le tessere staccate per la stagione 2023/2024 in Serie A. Non basta. Per gli abbonamenti delle coppe (partita oggi alle 16) il dato che si registra in due ore è di 4 mila abbonamenti.