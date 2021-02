Roma, ragazze spietate: 6-1 alla Florentia

Il Messaggero (G.Mustica) -Nonostante il risultato dell’andata (0-4), ieri le giallorosse hanno travolto la Florentia anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, vinta per 6-1. La Roma Femminile si è regalata così la doppia sfida alla Juventus in semifinale per prendersi la rivincita della gara di Supercoppa persa in inferiorità numerica. L’allenatrice Bavagnoli si è detta rammaricata per come è andata la prima parte di stagione e non si può darle torto vedendo questa squadra, che trova la sesta vittoria consecutiva tra campionato e coppa.

Le giallorosse si impongono con un risultato tennistico, segnando 10 gol in due partite al Florentia, che lo scorso 6 dicembre al Tre Fontane era riuscita a portare a casa un punto in campionato. Apre la gara il rigore di Andressa, poi segna Bonfantini e Cantore per Florentia, che sembra poter dare pepe alla gara. Ancora Bonfantini, Thomas e Serturini chiudono la pratica già nel primo tempo. A metà ripresa mette il sigillo Severini. Adesso c’è lo stop per la Nazionale, risponderanno alla chiamata di Bertolini capitan Bartoli, Giugliano, Linari e Serturini.