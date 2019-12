La Roma umilia la Fiorentina al Franchi: 1-4, match in pieno controllo e quindi senza storia. E, con il secondo successo di fila in campionato, cerca il quarto posto e chiude il 2019 in zona Champions, priorità della proprietà Usa. Senatori e giovani, il mix che la fa differenza: gol di Dzeko e Kolarov per prenotare la vittoria e di Pellegrini e Zaniolo per metterla in cassaforte. Lo scrive Il Messaggero.