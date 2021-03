Roma, quando l’attacco non segna più

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – L’attacco della Roma non segna più. Nel 2021 i gol delle punte giallorosse sono arrivati con il contagocce: cinque Borja Mayoral, due Mkhitaryan, uno solo per Dzeko e Pedro. L’ultimo gol lo ha realizzato lo spagnolo contro l’Udinese, terza rete inutile nel recupero. Era il 14 febbraio, è passato quasi un mese e mezzo. Il cammino della Roma è penalizzato da questo rendimento, la squadra non ha segnato nelle ultime due partite in campionato e, come è accaduto contro il Napoli, ha evidenziato la solita difficoltà nel creare occasioni da gol.

Nell’ultimo mese la Roma ha vinto in campionato solo due volte (Fiorentina e Genoa) con i gol di centrocampisti e difensori. Alla Roma manca un centravanti che sappia sbloccare le partite quando le difese sono chiuse. Fonseca ha dimostrato nelle ultime partite di voler riproporre Dzeko. Il bosniaco ha giocato titolare contro il Parma e il Napoli, anche se non è riuscito a rendersi pericoloso. Toccherà ancora a lui alla ripresa contro il Sassuolo.