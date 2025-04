Roma, quando il casting per la panchina è una corsa a ostacoli: contattato anche Emery

Corriere dello Sport (R. Maida) – La lista dei privilegiati, tre-quattro nomi, è stata recapitata da tempo a Dan Friedkin. Ora tocca alla proprietà scegliere l’allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha effettuato un lungo giro di consultazioni per fornire un quadro completo dei profili giudicati più idonei. Presto sapremo chi ne prenderà il posto in panchina a partire dal primo luglio: la sensazione è che il nuovo tecnico sia attualmente in altre faccende affaccendato. Non è un lavoro semplice. Anzi, possiamo definirlo un percorso a ostacoli. Perché non tutti i candidati che Ranieri ha sondato hanno concesso la loro disponibilità. Alcuni hanno ringraziato senza neppure ascoltare la proposta. Ad esempio Cesc Fabregas, che ha offerto un calcio molto attrattivo alla prima stagione in Serie A con il Como, ma non si disimpegnerà così facilmente dal progetto per un motivo semplice: oltre a essere allenatore, è azionista della società che sta contribuendo a rilanciare. Come non detto, Cesc.

Ma restando nel panorama spagnolo, Ranieri ha telefonato anche a Unai Emery, il pluridecorato vincitore dell’Europa League capace di condurre l’Aston Villa fino ai quarti di Champions: mercoledì, al Parco dei Principi, ha addirittura illuso il principe William e il principino George che si sono lasciati andare a una serena esultanza in tribuna d’onore quando la loro squadra del cuore era andata in vantaggio. Tornando ai nostri confini invece la Roma ha sicuramente contattato Gian Piero Gasperini, quando ha saputo che la sua storia all’Atalanta si stava avviando alla conclusione. Ma qualche settimana fa Ranieri ha escluso categoricamente l’ipotesi di assumerlo. Se non ha mentito (e non c’è motivo di pensarlo) avanti un altro. Totti e i romanisti sognano Ancelotti, che potrebbe lasciare il Real Madrid. Ma sembra davvero una suggestione, la solita che si diffonde quando Carletto sta per cambiare ufficio. Tra i professionisti italiani liberi, non risultano contatti con Allegri, Sarri e Mancini.

All’estero sarebbe disponibile l’ex Dortmund, Terzic, che era stato cercato a novembre. Proprio come Pioli, che tuttavia non si è disimpegnato dagli arabi dell’Al Nassr. Tutt’altro: recentemente è stato raggiunto a Riad dalla famiglia. A novembre ci furono contatti anche con Montella, che rappresenterebbe un ritorno suggestivo. Per la Roma, forse solo per la Roma mollerebbe la nazionale turca a un anno dal Mondiale. E se l’allenatore giusto fosse un altro Vincenzo Italiano, che piace (non poco) a Trigoria? Non ha ancora rinnovato con il Bologna, non si sa mai. Tra gli altri nomi associati alla Roma: Farioli ha ricevuto diversi mesi fa la telefonata di Ranieri, c’è chi giura di averlo addirittura visto ospite nella casa dei Parioli. Ma può essere una leggenda metropolitana, tipo la fantomatica cena di domenica tra Sir Claudio e Ten Hag. L’ultima voce? Vieira, emergente nel Genoa. Mah.