Roma, qualificazioni Mondiale 2026: Tsimikas, El Aynaoui, Dovbyk e Koné titolari con le loro nazionali

Scatta stasera la corsa al Mondiale. Alle 20:45 la Grecia affronta la Bielorussia e Ivan Jovanovic non ha dubbi: in campo dal primo minuto ci sarà anche Kostas Tsimikas, nuovo terzino della Roma.

Alla stessa ora riflettori puntati su Ucraina-Francia. Sfida speciale per i colori giallorossi: Artem Dovbyk e Manu Koné saranno titolari, ma da avversari. Il centravanti ucraino e il centrocampista francese partiranno entrambi dall’inizio in un duello che promette scintille.

Alle 21 il Marocco scenderà in campo contro il Niger per la settima giornata delle qualificazioni al Mondiale 2026. Li ci sarà l’esordio assoluto in nazionale maggiore di Neil El Aynaoui. Il centrocampista della Roma, alla prima convocazione, partirà subito titolare.