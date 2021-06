Roma, Providence torna a correre in campo dopo l’intervento alla caviglia

Buone notizie per Ruben Providence. L’attaccante della Roma Primavera aveva subito in allenamento una microfrattura alla caviglia sinistra che ha portato alla conseguente operazione. Providence sarebbe dovuto tornare per i playoff insieme ai suoi compagni, ma il recupero ha richiesto maggior tempo. Ora però il francese può sorridere: l’ala giallorossa è tornata a correre in campo, anche se individualmente, dopo l’infortunio del 16 aprile scorso. Un nuovo inizio per il giovane esterno che potrà fare la preparazione inizialmente con Josè Mourinho.

