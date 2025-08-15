Pagine Romaniste (A. Leopardi) – La permanenza di Koné a Roma è una delle notizie più belle del mercato giallorosso. Una vicenda nata e chiusa in poche ore che ha visto diversi malumori da parte della tifoseria, la quale non voleva assolutamente separarsi dal centrocampista francese.

Prova di forza, così la potremmo chiamare. Trattenere Koné e allo stesso tempo provare ugualmente a prendere Sancho e Bailey è ciò che serviva per dare un segnale forte a tutti e, allo stesso tempo, provare ad accontentare Gasperini a livello offensivo. La Roma vuole fare sul serio e il progetto, anche da queste mosse, è chiaro e ben riconoscibile.

Ora i giorni caldi che porteranno all’inizio del campionato e sveleranno la rosa giallorossa, comprensiva di attaccante – o attaccanti – esterno. Massara farà di tutto per accontentare il tecnico di Grugliasco: le prossime ore, in tal senso, saranno molto calde.

Poi la palla passerà al campo: l’unico giudice capace di rispondere a tutte le domande e a fornire ancora più risposte. Ci vorrà un po’ per massimizzare tutte le richieste del Gasp. I segnali, però, anche fuori dal rettangolo verde, sono incoraggianti. La Roma esce da questa vicenda fortificata e con maggiori consapevolezze. E ancora più credibilità.