Ultimi giorni di mercato, ultime manovre per potenziare il reparto offensivo affidato a Gian Piero Gasperini. Dopo Robinio Vaz, Malen e Venturino, la dirigenza capitolina è al lavoro su un ulteriore profilo ritenuto funzionale al progetto tecnico dell’allenatore di Grugliasco. In questa direzione, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, si registrano movimenti sull’asse Roma–Bergamo per Kamaldeen Sulemana.
All’Atalanta è stata infatti prospettata la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. L’eventuale operazione resta però vincolata al destino di Ademola Lookman, poiché il club nerazzurro non è intenzionato a rinunciare simultaneamente a due pedine del medesimo reparto. La trattativa, in ogni caso, segna un ulteriore passo avanti.