Mancini a vita non è solo un sogno dei tifosi, ma un obiettivo concreto del club. Il difensore, tra i più carismatici dello spogliatoio, ha più volte ribadito il desiderio di restare a Roma per tutta la carriera. L’attuale contratto scade nel 2027, ma i dirigenti vogliono anticipare i tempi e blindarlo con un nuovo accordo già nella prossima estate.

Come riportato dal Corriere della Sera, il classe 1996, compirà 30 anni il 17 aprile e rappresenta ormai un punto fermo della squadra, tanto da essere considerato un capitano aggiunto anche senza fascia. Attualmente percepisce circa 3 milioni di euro a stagione, ma il nuovo contratto potrebbe prevedere un adeguamento economico in linea con il suo ruolo da leader tecnico e carismatico.

Per Mancini, arrivato dall’Atalanta e ormai legato indissolubilmente alla città e ai colori giallorossi, il futuro non lascia spazio a dubbi: “Voglio restare qui per sempre”. E la Roma, dal canto suo, è pronta a dirgli di sì.