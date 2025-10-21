Roma, progetto “Mancini a vita”: rinnovo entro fine stagione

Gianluca Mancini è sempre più un simbolo della Roma di Gian Piero Gasperini. Leader nello spogliatoio e in campo, il difensore è considerato un punto fermo del progetto giallorosso. Per questo la società vuole blindarlo ancora a lungo.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il contratto di Mancini, in scadenza il 30 giugno 2027, sarà presto oggetto di discussione. Il quotidiano spiega infatti che il tema del rinnovo tornerà sul tavolo e che la Roma è intenzionata a offrirgli il prolungamento entro la fine della stagione.

Al momento il club sta dando priorità ad altre questioni, ma l’appuntamento è soltanto rinviato: parlare del futuro del difensore sarà inevitabile. E l’idea di chiudere la carriera in giallorosso, sottolinea il giornale, attrae particolarmente lo stesso Mancini.