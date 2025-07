Nel pieno della preparazione estiva a Trigoria, la Roma deve fare i conti con il primo stop del ritiro. Mentre Gian Piero Gasperini prosegue il lavoro per trasmettere idee e intensità al gruppo, una notizia non positiva arriva dal fronte medico.

Nella seduta di questa mattina Anass Salah-Eddine non ha preso parte all’allenamento a causa di un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Il terzino olandese, classe 2002, si è fermato nelle scorse ore e le sue condizioni saranno monitorate attentamente dallo staff sanitario giallorosso.

Salah-Eddine era tra i profili più osservati in questa fase iniziale del ritiro, complice la decisione di Gasperini sul giocatore e la sua duttilità sulla fascia sinistra. Il suo stop rappresenta un piccolo intoppo per Gasp, che in questi giorni sta cercando di valutare tutti gli elementi della rosa per definire i primi equilibri tattici.