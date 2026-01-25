La serata dell’Olimpico contro il Milan potrebbe aver lasciato qualche strascico in casa Roma. Al di là del risultato, l’attenzione dello staff medico giallorosso è ora rivolta alle condizioni di uno dei centrocampisti più utilizzati nelle ultime settimane.
Manu Koné ha accusato un problema muscolare nel corso della gara contro i rossoneri. Il centrocampista francese avrebbe avvertito fastidio al flessore durante il match uscendo dal campo molto dolorante, tanto da richiedere ulteriori accertamenti nelle prossime ore.
Le sue condizioni saranno valutate con attenzione dallo staff sanitario a partire dalla ripresa degli allenamenti, per capire l’entità del problema e stabilire eventuali tempi di recupero, in vista dei prossimi impegni ravvicinati della squadra.