Una serata positiva per il risultato, ma non priva di ombre per la Roma, che durante la sfida contro il Torino ha dovuto fare i conti con un problema fisico inatteso nel reparto arretrato. Un episodio che ha leggermente rovinato il successo giallorosso e acceso l’attenzione dello staff medico.

Mario Hermoso è stato costretto ad abbandonare il campo al 22’ del primo tempo a causa di un problema all’adduttore. Il difensore spagnolo aveva avvertito fastidio già intorno al 15’, provando inizialmente a stringere i denti prima di richiamare l’attenzione di Gian Piero Gasperini. Al suo posto è entrato Daniele Ghilardi, chiamato a prendere il suo posto in una fase delicata del match.

Al termine della gara, vinta dalla Roma grazie ai gol di Malen e Dybala, Gasperini ha espresso tutta la sua preoccupazione: “Siamo preoccupati per Hermoso, speriamo sia nulla di importante perché in questo momento è un peccato perdere delle colonne. Ci stiamo completando davanti e perdere dietro sarebbe un peccato”. Le condizioni del difensore saranno valutate nelle prossime ore.