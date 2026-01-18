Un piccolo imprevisto ha accompagnato la vigilia immediata di Torino-Roma, costringendo lo staff giallorosso a rivedere i piani a pochi minuti dal calcio d’inizio. Una situazione gestita con cautela per evitare rischi inutili.

Zeki Çelik ha accusato un problema muscolare al flessore durante il riscaldamento pre partita della sfida contro il Torino. Il terzino turco ha avvertito il fastidio nelle fasi iniziali dell’attivazione, spingendo lo staff tecnico a optare per una scelta prudente.

Per questo motivo Çelik non è sceso in campo dal primo minuto ed è rimasto in panchina, lasciando spazio a un cambio nell’undici iniziale della Roma. Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni, ma lo stop è stato deciso esclusivamente a scopo precauzionale.