Il calciomercato aprirà ufficialmente martedì 1° luglio, ma molte trattative sono già in corso da diverse settimane. In casa Roma, al momento non è stato ancora chiuso nessun acquisto, con la dirigenza concentrata sulle cessioni per rientrare nei parametri imposti dalla UEFA. Entro domani, infatti, il club giallorosso è chiamato a generare plusvalenze, e vista la difficoltà a piazzare profili più esperti come Angeliño e Ndicka, l’attenzione si è spostata sui giovani del vivaio.

Tra i nomi in uscita c’è anche quello di Luigi Cherubini, attaccante classe 2003, reduce da una buona stagione in prestito alla Carrarese in Serie B, con 34 presenze e 3 gol.