Roma, primo test stagionale contro il Trastevere: Gasperini apre le porte alla stampa

La nuova Roma targata Gian Piero Gasperini si prepara a scendere in campo per la sua prima uscita stagionale. A una settimana dall’inizio del ritiro estivo, oggi alle 18:00 i giallorossi affronteranno il Trastevere, formazione di Serie D, in un’amichevole che si giocherà al centro sportivo “Fulvio Bernardini” di Trigoria.

Inizialmente previsto a porte chiuse, come spesso accade nei primi giorni di preparazione, l’incontro sarà invece aperto alla stampa, per precisa volontà dell’allenatore. Una scelta significativa, che permetterà di osservare da vicino i primi passi della squadra sotto la sua guida e raccogliere spunti utili sul lavoro impostato finora.

Per Gasperini sarà un banco di prova importante: l’occasione per iniziare a trasmettere i suoi principi di gioco, testare la condizione fisica della rosa e valutare l’inserimento dei nuovi arrivati e dei giovani del vivaio già aggregati al gruppo. L’amichevole contro il Trastevere rappresenta così l’inizio di un percorso di crescita che accompagnerà la Roma nelle prossime settimane, tra altri test estivi e sfide internazionali, con l’obiettivo di arrivare preparata ai primi impegni ufficiali della stagione.