Corriere della Sera (G. Piacentini) – Una lavagnetta con sopra i calciatori che da ieri sono al lavoro a Trigoria, schierati con il 3-5-2, come farebbe un qualsiasi tifoso che scarabocchia la formazione del prossimo anno. Invece il messaggio è arrivato proprio da José Mourinho, che ha pubblicato su Instagram una foto della lavagna tattica di Trigoria, una dichiarazione d’intenti per la prima settimana di lavoro al Fulvio Bernardini.

Ieri mattina la squadra ha sostenuto i test atletici, nel pomeriggio c’è stata la prima vera seduta di allenamento. José Mourinho (“Sole forte, ma è bello essere di nuovo in campo”, il suo post) è stato uno tra i primi ad arrivare al Fulvio Bernardini, intorno alle 7.45, preceduto solo da Andrea Belotti, poi sono arrivati gli altri ma non i Friedkin e il g.m. Tiago Pinto. Ad attendere c’erano un po’ di tifosi – delusi perché non si sono fermati a firmare autografi e a scattare foto -, che hanno riservato una calorosa accoglienza a Paulo Dybala, che domenica a Fiumicino aveva rassicurato tutti dicendo di voler rimanere in giallorosso, e ad Aouar, unico vero volto nuovo.

Sul fronte mercato, ieri Marcel Sabitzer ha fatto sognare i tifosi della Roma, sempre attenti agli indizi provenienti dai social network, postando una foto dalle Maldive in cui ha dato il «buongiorno» ai suoi follower in italiano. Sabitzer è uno degli obiettivi per il centrocampo, ma per il momento il Bayern Monaco non sembra intenzionato al prestito senza inserire l’obbligo di riscatto (12 milioni) al raggiungimento del 50% delle presenze.