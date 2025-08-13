La Roma ha messo nel mirino Leon Bailey. Come riportato da David Ornstein di The Athletic su X, il club giallorosso avrebbe avviato i primi contatti con l’Aston Villa per l’esterno giamaicano, classe 1997, protagonista di un’ottima stagione in Premier League con 10 gol e 12 assist complessivi. Al momento non è stata avanzata alcuna offerta ufficiale, ma la Roma sembra essere la società più decisa a provarci, complice anche la volontà di Gasperini di aggiungere velocità e imprevedibilità sulle corsie offensive. Sul giocatore ci sono anche interessamenti dalla Saudi Pro League e dal Besiktas, ma il calciatore gradirebbe restare in Europa per continuare a giocare ad alti livelli.

I club starebbero parlando di un’operazione in prestito con obbligo di riscatto, nel frattempo il giamaicano si sta allenando a parte in attesa di capire il suo futuro.