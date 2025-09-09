Martedì di lavoro al centro sportivo Fulvio Bernardini, dove la Roma ha ripreso la preparazione in vista della sfida di domenica 14 settembre contro il Torino.

Gian Piero Gasperini ha potuto riabbracciare i primi giocatori rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali. Tra questi Zeki Celik e soprattutto Jan Ziolkowski, che ha sostenuto la sua prima vera seduta di allenamento con i nuovi compagni.

Il difensore polacco ha subito dato segnali incoraggianti durante la partitella: prima ha respinto un tiro a botta sicura di Baldanzi, poi ha anticipato con decisione il giovane Paratici, guadagnandosi l’applauso dello staff.