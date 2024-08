La Roma ha effettuato il primo allenamento al St George’s Park nella giornata odierna. Agli ordini di De Rossi è tornato Leandro Paredes, dopo la vittoria della Copa America con l’Argentina. Tramite il proprio account ufficiale X, il club giallorosso ha condiviso un video della seduta.

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 4, 2024

St George's Park. 📌

Ready for day one in England! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #ASRoma pic.twitter.com/n0QSoyOjZ1

— AS Roma English (@ASRomaEN) August 4, 2024