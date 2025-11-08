Mentre la stagione è ancora lontana, iniziano già a circolare le prime anticipazioni sulle prossime divise della Roma. L’attenzione dei tifosi si concentra in particolare sulla terza maglia, che promette di rompere con la tradizione cromatica del club introducendo una tonalità mai vista prima.

Come riportato da FootyHeadlines, la nuova terza divisa giallorossa per la stagione 2026/27 sarà firmata ancora da Adidas e presenterà un design completamente rinnovato: una base in grigio scuro arricchita da grafiche astratte nere, per un effetto moderno e sofisticato. Si tratta di una scelta stilistica coraggiosa, che segna un netto distacco dai colori storici del club. Nonostante la novità assoluta della tonalità principale, il concept richiama in parte la maglia da trasferta del 2018-19, prodotta da Nike, che già allora aveva introdotto un look più sobrio e contemporaneo.

La nuova divisa, secondo le prime immagini diffuse, mira a un perfetto equilibrio tra eleganza e innovazione, confermando la volontà di Adidas di reinterpretare in chiave moderna l’identità visiva della Roma.