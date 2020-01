Roma, prime indiscrezioni sul kit della terza maglia per la stagione 2020-21: sarà ispirata alla linea di scarpe Air Max – FOTO

Iniziano ad arrivare nuove indiscrezioni sul kit per la terza maglia della Roma per la stagione 2020-21. Il sito Footy Headlines infatti ha pubblicato le foto relative al completo che i giallorossi indosseranno quando scenderanno in campo con la terza maglia. Sembra infatti che il terzo kit scelto dalla Nike si ispirerà alla linea di scarpe Air Max. La divisa sarà principalmente nera con loghi arancioni. L’elemento eccezionale di questa casacca sarà una stampa grafica Safari, che probabilmente coprirà l’intero kit tranne i bordi sulle maniche e intorno al collo. Questa stampa ricorda molto la terza maglietta della stagione 2017-18, che combinava un marrone scuro con loghi arancioni e un sottile motivo geometrico mimetico. L’intero completo sarà lanciato a settembre 2020.