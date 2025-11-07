Mentre la stagione è ancora lontana dal volgere al termine, iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sulle nuove divise della Roma per il prossimo anno. I tifosi giallorossi, sempre molto attenti all’estetica e alla tradizione, possono prepararsi a un ritorno a linee e colori che evocano il passato del club.

Secondo quanto riportato dal noto portale specializzato FootyHeadlines, la maglia away della stagione 2026-27 – firmata Adidas – presenterà una base color “Ecru”, una tonalità elegante e sobria, vicina al bianco sporco. Il design sarà impreziosito dai colori storici della Roma, giallo e rosso, disposti in una fascia orizzontale sul petto, in stile retrò, che richiama la popolare divisa Nike della stagione 2020-21.

Il look complessivo segnerà dunque un ritorno a una combinazione cromatica classica, simile a quella della maglia da trasferta 2023-24, molto apprezzata dai tifosi. Il lancio ufficiale della nuova maglia è atteso per l’estate 2026.