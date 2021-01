Roma Primavera, Vicario: “Partita difficile, potevamo essere più decisi. Ora testa a domenica”

La Roma Primavera ha incassato la prima sconfitta in stagione contro la Spal. Il difensore giallorosso Vicario ha analizzato la gara a Roma TV. Queste le sue parole:

Leggi anche: Campionato Primavera, Spal-Roma 1-0. Decide la sfida un gol di Pinotti

Sulla partita…

È stata una partita difficile, abbiamo preso gol su corner e potevamo essere più decisi. Penso che abbiamo comunque fatto un buon lavoro e ora pensiamo a domenica.

Sul ritorno in campo…

È stato difficile ma mi sono sentito bene così come la squadra, non è mancato molto per poter fare gol.