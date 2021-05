Roma Primavera, Tall: “Essere allenato dal mister è una fortuna, è un genitore”

Junior Tall ha deciso la sfida negli ultimi istanti di gara contro il Torino regalando tre punti importanti alla Roma Primavera che si porta prima in classifica. L’attaccante giallorosso ha parlato ai microfoni di Roma Tv. Queste le sue parole:

Il tuo gol è importantissimo per te e squadra.

Sì, è vero. Il mio ruolo è aiutare la squadra e vincere le partite. Ho avuto un brutto momento, ma la squadra e l’allenatore mi hanno aiutato. Essere è un giocatore di Alberto De Rossi è una fortuna, non è solo un allenatore ma un genitore.

Quanto ti fa felice il gol?

Sono felice, il calcio è così. Se non siamo in un momento di buona performance, il mister deve fare le scelte. Faccio il giocatore e il mister fa le scelte, l’importante è che la squadra vinca.

Sarebbe stato incredibile se la Roma non avesse vinto oggi…

Sì, succede. Siamo la sola squadra che perde i giocatori più maturi. Tutte le squadre che giocano contro di noi giocano come fosse una finale di Champions. Secondo me siamo tornati ad essere la capolista.

Ora testa più libera?

Sì, certo. Come al solito, mi faceva male quando la squadra non vinceva.