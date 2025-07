Federico Guidi ha ripreso subito il lavoro insieme alla Roma Primavera. Il tecnico dei baby giallorossi ha parlato ai canali social del club, anche in vista del primo appuntamento del precampionato in programma contro il Benevento, domani alle 17.30:

“È stato un impatto estremamente positivo. Ho trovato un gruppo do ragazzi a cui piace lavorare ed è attento alle richieste mie e dello staff. Stiamo lavorando duramente e stiamo cercando di far passare quelli che sono i principi che dovranno accompagnarci nel corso di questa stafione. Le sensazioni sono estremamente positive, è piacevole allenare questo tipo di ragazzi, stanno rispondendo positivamente e stanno andando oltre la fatica. C’è soddisfazione per questi primi dieci giorni”.

Tanti ragazzi li conosceva già, come li ha trovati?

“Bene, come ho detto, grande disponibilità nel lavoro e nel seguire le indicazioni. È una squadra con grandissimi margini di miglioramento, forse nemmeno loro sanno dove potranno arrivare, penso abbiano delle enormi potenzialità che si devono, mano a mano, trasformare in qualità. Abbiamo terreno fertile, sono ragazzi recettivi”.

Ora la prima amichevole, affronterete squadre di Lega Pro. Cosa si aspetta?

“Intanto mi aspetto che provino a mettere in campo ciò per cui abbiamo lavorato. Sono amichevoli che ci devono aiutare a mettere in evidenza i nostri pregi e i difetti da limare. Abbiamo uno scalino molto alto da salire e quindi è giusto che questi ragazzi si confrontino con squadre più esperte e pronte fisicamente e nei dettagli più importanti. Il nostro obiettivo è sempre portare quanti più elementi possibili in Prima Squadra”.