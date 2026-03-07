Federico Guidi, tecnico della Roma Primavera, ha parlato ai canali ufficiali del club, in vista della sfida contro il Parma, in programma domani alle 11:00.

Ecco le sue parole:

Cosa si aspetta da Roma-Parma?

“Sarà una parta estremamente importante, troveremo una squadra di qualità e fisicità costruita per vincere lo scudetto. Lavorano con larga parte del gruppo già dall’anno scorso, è una partita dal grande coefficiente di difficoltà, poi il Parma insegue i primi due posti ed è la squadra che ci ha eliminati in Coppa Italia. Abbiamo tante motivazioni e speriamo di continuare il percorso che stiamo facendo senza portarci dietro rimpianti”.

Cosa deve fare e non fare la Roma domani?

“Non ci sono segreti tra noi e il Parma, le due partite precedenti sono state molto equilibrate e siamo stati puniti nei minuti finali, noi dobbiamo stare attenti fino alla fine. Il Parma ha delle individualità forti in avanti, serve una grande prova di maturità e alzare la qualità. I ragazzi non riescono ancora a farmi vedere totalmente quello che fanno in allenamento, mi aspetto un ulteriore step di crescita”.