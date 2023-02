Roma primavera, Guidi: “Il campionato si è livellato. Il Cesena gioca un buon calcio” – VIDEO

Domani la Roma primavera alle 14.00 sarà impegnata nel match contro il Cesena al Tre Fontane. Il tecnico Guidi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali giallorossi. Queste le sue parole:

“È stato un bilancio positivo, abbiamo raggiunto la semifinale di Coppa Italia e abbiamo chiuso l’andata in testa. Ma soprattutto abbiamo la gratificazione dell’esordio di Faticanti e della presenza costante di Tahirovic in Prima Squadra. Satriano ha concluso il percorso nel settore giovanile ed è andato a confrontarsi col campionato degli adulti. Queste cose mi fanno pensare positivo di questa prima parte di stagione. È vero che quando siamo rientrati da gennaio abbiamo alternato buone prestazione ad errori che dobbiamo evitare, ma che sono estremamente convinto che facciano parte del percorso di una squadra giovane. È importante metabolizzarli e superarli, per migliorare sia come singoli che come squadra. Ma il bilancio è molto positivo”.

Arriva il Cesena.

“Questo è un campionato estremamente equilibrato, specialmente da dopo la sosta, con tanti aggiustamenti nelle rose. Il campionato si è livellato. Il Cesena gioca un buon calcio, ci sono all’interno della rosa giocatori che hanno buone prospettive, al di là della classifica sarà una partita in cui non dobbiamo sbagliare atteggiamento e continuare a fare le prestazioni che stiamo facendo. A Genova i ragazzi meritavano nettamente la vittoria per gioco e occasioni create, dobbiamo eliminare gli errori commessi ed essere più concreti negli ultimi venti metri, stiamo fallendo tante occasioni che dobbiamo essere più abili a finalizzare”.