Roma Primavera, Guidi: “Dobbiamo arrivare a giugno con i ragazzi pronti per il calcio professionistico”

Il tecnico della Roma Primavera, Federico Guidi, è intervenuto ai microfoni del club prima del match contro il Torino. Queste le su dichiarazioni in vista della prossima sfida:

“Il Torino è una squadra creata per vincere il campionato, abbiamo gli stessi punti. Sarà una partita bella da giocare, ci saranno giocatori con grande potenzialità, è un test importante per vedere a che punto siamo”.

Campionato molto equilibrato.

“Molto equilibrato, tutte le squadre hanno qualità anche quelle che erano partite in ritardo. In ogni partita può succedere tutto”.

Su cosa bisogna lavorare?

“Dobbiamo lavorare dal punto di vista mentale, su quello che facciamo in campo c’è grande soddisfazione. Dobbiamo arrivare a giugno con i ragazzi pronti per il calcio professionistico e questo può succedere se abbiamo un gioco propositivo con i ragazzi che si sentono protagonisti. Loro devono essere bravi a non perdere fiducia, quando creiamo tante occasioni e concediamo poco i risultati arriveranno. Loro devono continuare come stanno facendo: così si migliora e così possono esprimere il massimo delle loro potenzialità”.