Roma Primavera, Guidi: “Con l’Inter dobbiamo giocare con grande intensità e qualità. Le ultime partite che sono quelle con più fascino” – VIDEO

Ai microfoni ufficiali del club, il tecnico della Primavera, Federico Guidi, ha commentato la sfida di domani alle 11:00, tra Inter e Roma, valida per il Campionato. Ecco le sue parole:

La sfida di domani.

“Un test molto probante perché avremo difronte una squadra ricca di talento che all’inizio ha un po’ faticato ma poi si è ripresa e sono migliorati, ha tanti giocatori che facevano parte della finale scudetto dell’anno scorso. In campo ci sarà tanta qualità, una partita bella da giocare, e vedere quella maglia con lo scudetto ci deve caricare deve essere motivo di forte motivazione. Con l’Inter non è una partita come le altre. Siamo pronti ad affrontarla”.



Dal punto di vista tattico dopo la partita col Napoli avevamo parlato della difesa a 3. E’ questa la strada?

“Stiamo portando avanti entrambe le situazioni per migliorare il bagaglio di conoscenze di ogni giocatore e poi ci adeguiamo alle esigenze di prima squadra per essere pronti a quando il mister avrà bisogno dei ragazzi. Ogni giocatore che uscirà dal settore giovanile deve essere pronto ad ogni situazione”.

Domani sarà partita contratta?

“Dobbiamo giocare con grande intensità e qualità consapevoli che mancano sempre meno partite verso la fine del campionato e ogni gara deve mettere in evidenza la qualità dei nostri giocatori. Con la convinzione di fare risultati positivi per poter giocare le ultime partite che sono quelle con più fascino”.