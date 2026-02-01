CORRIERE DELLO SPORT (Lorenzo Scalia) – Arena, Romano e Della Rocca: in settimana sono saliti a tre gli esordi stagionali in prima squadra dei ragazzi della Primavera. Un grande traguardo per il vivaio di Trigoria, in attesa della sfida di campionato di oggi a Lecce. In diretta su Sportitalia dalle ore 13, l’incontro è fondamentale per cancellare il passo falso del Tre Fontane contro il Bologna e soprattutto per tornare in testa alla classifica, alla luce del pareggio di ieri della Fiorentina. “Gli esordi in prima squadra sono le soddisfazioni che danno un senso a tutti i sacrifici che facciamo. Sono i nostri scudetti, perché la nostra missione è quella di formare calciatori per il calcio professionistico”, ha detto Guidi prima di andare in Salento senza Arena, aggregato alla prima squadra.