Roma Primavera, De Rossi: “Felice della reazione, sono orgoglioso. Stiamo arrivando al livello dei grandi”

La Roma Primavera supera i pari età dell’Empoli con i gol allo scadere di Tripi e Bamba. Alla fine della gara è intervenuto il tecnico dei giallorossi Alberto De Rossi. Queste le sue impressioni a caldo dopo il 3-1 dei suoi:

DE ROSSI A ROMA TV

Reazione importante dopo il pareggio..

Sono felicissimo perchè la reazione l’hanno avuta quelli che sono entrati e per un allenatore è fondamentale che tutto il gruppo segua lo stesso spartito. Sono orgoglioso

Potete ritrovare il gioco di alcuni mesi fa?

Ho già detto ai ragazzi di non pensare a 4 mesi fa. Guardiamo al presente. Ogni squadra passa momenti così, anche nel settore giovanile. Poi bisogna guardare anche gli avversari, l’Empoli non è in testa ma è una grandissima squadra, ha un grande settore giovanile. Noi giochiamo un calcio aggressivo ma loro la facevano girare bene e ci hanno mandato fuori giri nei primi venti minuti. Poi ci siamo accorciati, e nel secondo tempo è successo il resto. Sono felice della prestazione.

Prossimo appuntamento contro la Samp seconda in classifica. Non si respira mai…

Sì, sono contento perchè finalmente vedo un campionato molto competitivo. Stiamo arrivando al livello degli adulti, in cui nessun risultato è scontato. E’ importante per la crescita dei ragazzi e per il pathos. Con il Cagliari sembrava avessimo fatto poco e invece oggi il Cagliari è andato a vincere a Ferrara.