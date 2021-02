Roma Primavera, De Rossi: “Condannati dall’episodio sul finale, ma abbiamo ottime prospettive”

C’è grande amarezza per il risultato odierno della Roma Primavera. In vantaggio per un gol, i giallorossi hanno subito la rete del pareggio della Sampdoria a due minuti dal fischio finale. Il tecnico De Rossi ha parlato ai microfoni di Roma TV, le sue parole:

È un gran peccato?

Sì, però rimangono tanti spunti positivi. Avremmo meritato di vincere, l’episodio nel finale ci ha condannato, la Sampdoria resta una squadra forte, ha confermato quanto di buono fatto adesso.

Prova di maturità?

Nel primo tempo, i ragazzi sono stati bravi a ribattere la forza a centrocampo dei nostri avversari. Devo spendere due parole per Monichelli, ha giocato molto bene al debutto dall’inizio. È stato un primo tempo equilibrato, nella ripresa è uscita fuori la mentalità di vincere, è stata una prova entusiasmante.

Cos’è mancato per vincere?

A un certo punto abbiamo cambiato, Monichelli cominciava ad avere un fisiologico calo fisico, il problema è che non siamo mai ripartiti. Non posso dire niente sul gol perché ero coperto e non ho visto nulla.

Campionato equilibrato?

È la fortuna dei ragazzi, questo format permette alle società di organizzare bene il campionato, la Sampdoria non è una sorpresa per noi, stanno riconfermando quanto fatto un anno fa. Ogni partita è a sé, c’è un’incognita dietro. Abbiamo una squadra buona con ottimi giocatori, secondo me abbiamo buone prospettive.