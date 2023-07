Arriva un’altra cessione nella Primavera giallorossa. Gabriele Baldi si trasferisce a titolo definitivo al Giugliano. Il club lo ha ufficializzato sui social augurando il meglio per il futuro al classe 2004. Non è riuscito mai ad esordire tra i grandi, pur venendo convocato nel match contro il Bologna. Ora Pinto deve solo pensare al mercato in entrare e garantire dei rinforzi a Mourinho.

🤝 Gabriele Baldi ceduto a titolo definitivo al Giugliano Calcio 1928. In bocca al lupo, Gabriele! #ASRoma pic.twitter.com/4fDylR86Hm — AS Roma (@OfficialASRoma) July 18, 2023