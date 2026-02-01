Trasferta tutt’altro che semplice per la Roma Primavera, di scena allo stadio “Deghi Center” di San Pietro in Lama contro il Lecce. Nel match valido per la quarta giornata di ritorno, i ragazzi guidati da Federico Guidi vanno a caccia di punti pesanti lontano da casa, dopo la pesante battuta d’arresto contro il Bologna. L’obiettivo è chiaro: proseguire l’inseguimento alla vetta. Per l’occasione, il tecnico giallorosso apporta alcune variazioni rispetto all’ultima uscita, inserendo in attacco, complice l’assenza di Arena, Morucci dal primo minuto.
Le formazioni ufficiali
LECCE: Penev; Scott, Pehlivanov, Pacia; Rashidi, Calame, Staszak, Gorter, Dalla Costa; Laerke, Esteban. All: Schipa.
ROMA: De Marzi; Nardin, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Litti; Di Nunzio, Forte; Morucci. All: Guidi.