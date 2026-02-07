Roma Primavera, 0-0 contro il Genoa giallorossi ancora in vetta alla classifica

Questa mattina alle 11:00 si è tenuta allo stadio Tre Fontane la partita tra Roma Primavera e Genoa Primavera, valida per la 24 esima giornata di campionato.
Nessuna delle due squadre ne esce vincitrice e il punteggio a fine partita rimane fermo sullo 0-0. Per i giallorossi di mister Guidi questo è un piccolo stop dopo la vittoria di Lecce nell’ultima giornata, che però non compromette di tanto la classifica, che vede la Roma ancora in vetta, a +1 dal Parma secondo.
Il Genoa con questo pareggio rimane fermo al nono posto in classifica in attesa del risultato del match tra Lazio e Milan che si sta tenendo in quest’istante.