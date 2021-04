Roma prima squadra a fare tre cambi in un tempo nella storia dell’Europa League

Un primo tempo assurdo quello andato in scena all’Old Trafford tra Roma e Manchester United. I giallorossi infatti dopo 5 minuti perdono Jordan Veretout per un problema muscolare alla gamba destra. Ma non è l’unico: Pau Lopez al 28′ deve arrendersi per un problema alla spalla sinistra dopo un tiro violento effettuato da Pogba. Poco prima della fine del primo tempo anche Spinazzola ha abbandonato il campo per un problema alla coscia. La Roma diventa così la prima squadra ad effettuare tre cambi in un tempo da quando la competizione si chiama Europa League.