Roma, pressing del Benfica su Richard Ríos: offerta da 25 milioni respinta dal Palmeiras, ma c’è già l’ok del giocatore

Il Benfica fa sul serio per Richard Ríos. Il centrocampista colombiano del Palmeiras è diventato l’obiettivo principale del club portoghese, che ha messo sul tavolo un’offerta da 25 milioni di euro più bonus. Proposta che, però, non ha convinto il club brasiliano, deciso a non scendere sotto i 30 milioni di valutazione.

Secondo quanto riportato da fonti portoghesi, alcuni emissari del Benfica si trovano in Brasile per tentare di chiudere l’affare. I contatti con l’entourage del giocatore si sono intensificati nelle ultime ore e un’intesa di massima con Ríos sarebbe già stata raggiunta.

Tuttavia, Gianluigi Longari conferma il no del club brasiliano all’offerta lusitana, pur sottolineando che i dialoghi proseguono. La Roma, intanto, non è tagliata fuori: il giocatore resta nel mirino giallorosso, ma per restare in corsa sarà necessario un rilancio concreto. L’Inter e lo Zenit, intanto, osservano da vicino.