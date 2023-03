Roma, presentato ufficialmente il ricorso per la squalifica di Mourinho

La Roma alle 16 circa, ha presentato il ricorso ufficiale per la squalifica di due giornate a José Mourinho. Il tecnico portoghese è stato fermato dopo i fatti di Cremonese-Roma e la lite con il quarto uomo Marco Serra. I giallorossi chiedono l’annullamento della squalifica dello Special One, in quanto danneggiato ingiustamente. Mourinho, che non presenzierà al ricorso, spera di essere in panchina contro la Juventus, ma in caso di riduzione della squalifica rientrerebbe con il Sassuolo. Lo riporta Jacopo Aliprandi.

