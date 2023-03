È stata presentata quest’oggi la Legacy Collection, la linea di abbigliamento ispirata all’Alba, una delle società da cui è nata la Roma. L’incontro tra un design contemporaneo e i dettagli che rimandano alle radici del Club, come lo stemma utilizzato dal 1933, restituisce una maglia unica nel suo genere. Uno stile che permette di esaltare qualsiasi outfit nato per essere esibito in città, sposando in pieno gli attuali trend di commistione tra moda e universo calcistico.