Il futuro di Eldor Shomurodov sembra sempre più lontano da Roma. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, l’attaccante uzbeko avrebbe avuto un incontro diretto con il Başakşehir, club turco interessato a un suo possibile trasferimento. La società di Istanbul avrebbe già avviato i primi contatti esplorativi per sondare la fattibilità dell’operazione in vista della prossima stagione. La Roma, dal canto suo, sarebbe disposta a valutare una cessione nel caso arrivasse un’offerta ritenuta soddisfacente per l’ex Genoa. Il summit tra le parti, confermato da Sabuncuoğlu, potrebbe rappresentare il primo passo concreto verso una possibile trattativa.