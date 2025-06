In casa giallorossa si intensificano le riflessioni sul futuro dell’area sportiva e tra le ipotesi al vaglio spunta un nome ben noto nella Capitale: Frederic Massara. Secondo quanto raccolto da Matteo Moretto, la Roma starebbe valutando seriamente il possibile ritorno dell’ex direttore sportivo, attualmente libero dopo le ultime esperienze dirigenziali.

Il suo profilo è tenuto in considerazione soprattutto in vista di un riassetto dirigenziale che la proprietà Friedkin starebbe pianificando in vista della prossima stagione. Al momento non si registrano contatti ufficiali, ma le valutazioni sono in corso e potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni. Il ritorno di Massara sarebbe anche un segnale di stabilità e rilancio dopo un’annata sportiva fatta di alti e bassi e con l’obiettivo di riportare la Roma nelle zone alte della classifica.

Restano da chiarire le tempistiche e le modalità di un’eventuale operazione, ma il nome di Massara resta caldo.