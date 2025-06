Ufficialmente non ha ancora firmato, eppure già sta pensando al mercato: Gian Piero Gasperini freme di cominciare la sua nuova avventura sulla panchina della Roma. Sa che la società non potrà spendere tanto e per proprio per questo bisognerà spendere bene. Come riporta Alfredo Pedullà, quando era a Bergamo, il tecnico di Grugliasco ha provato più volte a portare in nerazzurro Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli fresco campione d’Italia. La trattativa, anche lo scorso inverno, non è andata a buon fine. Chissà che non ci possa essere un ritorno di fiamma quest’estate, considerando che il reparto offensivo della Roma necessiterà di qualche entrata.