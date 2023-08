Il calciomercato prosegue, e tra i nomi più gettonati per il centrocampo della Roma c’è quello di Renato Sanches. Il centrocampista nelle ultime settimane sarebbe stato molto vicino ai giallorossi, ma la trattativa deve ancora sbloccarsi definitivamente poiché resta il nodo della formula col prestito oneroso. Il PSG vuole il riscatto obbligato, ma i giallorossi non sono convinti visti i numerosi infortuni del giocatore negli ultimi mesi. Il portoghese non è stato convocato da Luis Enrique nell’ultima amichevole e ora è spuntato un post criptico sul suo profilo Instagram. Compaiono due foto in bianco e nero e la didascalia: “La pressione ha uno scopo”.