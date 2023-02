Roma, possibile esordio di Wijnaldum dal 1′. Solbakken dietro Belotti

Allo Stadio Zini, alle 18:30 di domani, ci sarà Cremonese-Roma. I grigiorossi alla ricerca della prima vittoria in Serie A, i giallorossi per proseguire la rincorsa verso la prossima Champions League che, in caso di vittoria, li vedrebbe agganciare l’Inter al secondo posto. Belotti dovrebbe essere ancora titolare, dopo l’ottima prestazione in Europa League con il Salisburgo, mentre alle sue spalle spazio per Solbakken, al fianco di El Shaarawy. Wijnaldum potrebbe esordire dal 1′ con Cristante, mentre in difesa Kumbulla al posto dello squalificato Smalling. Queste le scelte di Mourinho per evitare di ripetere l’esito dei quarti di Coppa Italia, riposo per Dybala e Pellegrini, chiamati agli straordinari giovedi scorso, pronti poi a pieno regime con la Juventus nel prossimo turno. Lo riporta Gianluca Di Marzio.