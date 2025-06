In vista della preparazione estiva, la Roma di Gian Piero Gasperini potrebbe affrontare la Sambenedettese in un’amichevole pre-campionato. A rivelarlo è stato Vittorio Massi, presidente del club marchigiano, intervenuto ai microfoni di Centro Suono Sport.

La sfida, che vedrebbe i giallorossi impegnati contro la squadra di Ottavio Palladini, fresca di promozione in Serie C, sarebbe un’occasione importante per testare i meccanismi della nuova Roma.

Nel frattempo, sono già stati ufficializzati altri due test estivi per la Roma: contro il Lens e il Kaiserslautern.

Le sue dichiarazioni:

“Il comune mi ha dato lo stadio (Riviera delle Palme, ndr) per cinque anni. Se si potesse ospitare la Roma il 13 o 14 agosto sarebbe perfetto. Le due tifoserie sono gemellate da sempre. Quando vado a Roma vedo lo striscione della Samb e viceversa. Il mio sogno è fare questa grande amichevole tra le due squadre e adesso ci stiamo provando”.