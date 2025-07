Tra le possibili amichevoli che la Roma dovrà affrontare per prepararsi al meglio alla prossima stagione, ci potrebbe essere la sfida contro il Neom SC, club saudita. Fin qui nulla di strano: come riporta il Corriere dello Sport, la trattativa per l’organizzazione dell’incontro è ancora in via di definizione anche se questo dovrebbe giocarsi il 16 agosto allo Stirpe di Frosinone.

La parte singolare è però data dal fatto che il Neom fa parte di una città ancora in costruzione e che avrà il compito di essere sostenibile e senza automobili. Il club, però, forte di acquisti come Lacazette e Galtier, ex tecnico del PSG, è pronto a imporsi e a far parlare di se per gli anni a seguire. E non solo per la città.